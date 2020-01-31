Роспотребнадзор предложил работодателям продлить отпуск работникам с гражданством Китая

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:01:14+03:00

Большинство случаев заболевания коронавирусом протекает в лёгкой форме, около 15,7% - в тяжёлой Фото: REUTERS

Их возвращение из отпуска, проведённого в КНР, могут отложить до особого распоряжения

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Роспотребнадзор порекомендовал работодателям продлить отпуск до особого распоряжения для тех состоящих в штате граждан Китая, кто провёл отпуск на родине, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

- В связи с продолжающейся неблагополучной ситуацией в КНР, связанной с новым коронавирусом, <...> даны предложения обратиться к работодателям с рекомендацией: в случае наличия работников - граждан КНР, находящихся в настоящее время в отпуске на территории Китая, продлить их отпуск до особого распоряжения, - сказано на сайте ведомства.

В сообщении Роспотребнадзора также сказано, что по последним данным в мире заригистрировано 9720 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом, и наибольшее количество заражённых зафиксировано в китайской провинции Хубэй - 5806. Большинство случаев заболевания протекает в лёгкой форме, около 15,7% - в тяжёлой, а смертность от коронавируса составляет 2,2 % (213 человек).

Также выявлено 102 случая заражения в 19 странах, среди них: Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ.

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Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU