«Начало программного обеспечения для Терминатора»: В Tesla показали экран автопилота

В Tesla показали, что происходит на экране автомобиля, когда включен режим автопилота. Компьютер в режиме реального времени распознает цели на дороге, машины, их направление, размер, отличает предметы от людей. Все это происходит так быстро и машина с такой точностью оценивает происходящее, что пользователи Сети назвали происходящее "началом программного обеспечения Терминатора".

- Это выглядит как Терминатор, - пишет в YouTube пользователь под ником Адмирал Меджай.

- Владелец Теслы: Свист… Модель 3: «Мне нужны твоя одежда, ботинки и твой мотоцикл» , -

Некоторые шутили, что таким видит в солнечных очках герой фильма «Железный Человек» Тони Старк. Больше всего вопросов у пользователей было к тому, какой процессор используют в компании, если в режиме автопилота компьютер может одновременно решать столько задач.

- Это безумие, сколько вычислений происходит в секунду,- написал пользователь под ником RedesCat.

- У них должно быть 360 камер, - предположил YoEditmusicGuy Cutout.

Как Tesla Model X работает в режиме автопилота.See how the Tesla Model X navigates autonomously through complicated traffic situations and country roads while understanding how Tesla Vision interprets its surroundings. More on Tesla Autopilot: https://www.tesla.com/autopilot Thanks for watching! Yours truly M