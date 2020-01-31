Ученые: легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:56:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Отказ от курения может стимулировать рост здоровых клеток и устранить мутации, которые способны вызывать рак легких. Ранее считалось, что эти мутации неизлечимы и остаются у бывших курильщиков навсегда, однако ученым из Института Сэнгера и Университетского колледжа Лондона удалось доказать обратное.

В ходе исследования специалисты выяснили, что после отказа человеком от вредной привычки здоровые клетки в его организме начинают замещать те, которые из-за курения были подвержены генетическим мутациям, пишет ФАН.

Во время своей работы ученые использовали ткани курящих, некурящих и бросивших курить людей. 96% клеток в легких курильщиков имели генетические изменения, которых не наблюдалось у некурящих, а 25% клеток имели как минимум одну мутацию, связанную с риском возникновения онкологического заболевания.

Что опаснее: обычные сигареты или вейпы 00:00 00:00

При этом у людей бросивших курить наблюдалось в четыре раза больше здоровых клеток, чем у тех, что не справился с вредной привычкой. Как отметили специалисты позитивные изменения наблюдались даже у пациентов в возрасте старше 70 лет, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU