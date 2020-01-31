В МИД предупредили россиян об акциях протеста из-за Брексит в Лондоне

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:53:26+03:00

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Последний день января станет последним для Великобритании в составе Евросоюза. В 23.00 по местному времени 31 января страна выйдет из состава союза, с 1 февраля в ЕС останется 27 стран. Противники Брексит есть как в альянсе, они утверждали, что «размер имеет значение» - организация гораздо сильнее, когда в ее составе есть такая мощная с экономической точки зрения страна, так и среди самих британцев. Вечером 31 январе недовольные выходом из ЕС жители Лондона устроят акции протеста.

Россиян, находящихся в Лондоне, предупредили о возможных сложностях, в том числе в работе общественного транспорта:

- В Лондоне запланированы акции противников выхода Соединенного Королевства из ЕС, - сказано в твиттер-аккаунте департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД. - Возможны массовые шествия, в том числе в популярных среди туристов районах города; повышенные меры безопасности

Опрос для Daily Mirror показал, только 74 процента населения страны выступают за выход из ЕС.

Ранее британский премьер Борис Джонсон предлагал собрать с жителей страны деньги, чтобы раньше срока отремонтировать Биг Бен - запуском часов он хотел отметить брексит.

ИСТОЧНИК KP.RU