2020-01-31T12:53:26+03:00
В мире

В МИД предупредили россиян об акциях протеста из-за Брексит в Лондоне

Великобритания официально покинет Евросоюз в 11 вечера 31 января
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Великобритания 31 января выходит из ЕСВеликобритания 31 января выходит из ЕСФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Последний день января станет последним для Великобритании в составе Евросоюза. В 23.00 по местному времени 31 января страна выйдет из состава союза, с 1 февраля в ЕС останется 27 стран. Противники Брексит есть как в альянсе, они утверждали, что «размер имеет значение» - организация гораздо сильнее, когда в ее составе есть такая мощная с экономической точки зрения страна, так и среди самих британцев. Вечером 31 январе недовольные выходом из ЕС жители Лондона устроят акции протеста.

Россиян, находящихся в Лондоне, предупредили о возможных сложностях, в том числе в работе общественного транспорта:

- В Лондоне запланированы акции противников выхода Соединенного Королевства из ЕС, - сказано в твиттер-аккаунте департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД. - Возможны массовые шествия, в том числе в популярных среди туристов районах города; повышенные меры безопасности

Опрос для Daily Mirror показал, только 74 процента населения страны выступают за выход из ЕС.

Ранее британский премьер Борис Джонсон предлагал собрать с жителей страны деньги, чтобы раньше срока отремонтировать Биг Бен - запуском часов он хотел отметить брексит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не будем стесняться»: Эрдоган рассказал, при каких условиях возобновит военную операцию в Сирии
Песков: Угроза завоза в нового коронавируса в Россию существует
В Китае призвали отказаться от свадеб 02.02.2020 из-за коронавироса
Главный врач Великобритании подтвердил два случая коронавируса в стране
Во Франции разработали тест на «китайский» коронавирус 2019 года
В России предложили ввести накопительную систему для злостных нарушителей ПДД
В МИД предупредили россиян об акциях протеста из-за Брексит в Лондоне
Ученые: легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
«Начало программного обеспечения для Терминатора»: В Tesla показали экран автопилота
Минюст предложил штрафовать на 1,5 миллиона рублей за свалки рядом с аэродромами
Роспотребнадзор предложил работодателям продлить отпуск работникам с гражданством Китая
США эвакуируют своих дипломатов из Китая
Германия: запуск "Северного потока - 2" планируется не позднее I квартала 2021 года
Илон Макс написал песню из двух предложений
"Осуждаем подобные издевательства": В МИД Болгарии прокомментировали осквернение памятника советскому солдату
Жителей провинции Хубэй, находящихся за рубежом, вернут чартерными рейсами обратно
Министерство образования открыло горячую линию для российских студентов в Китае
Зараженным коронавирусом будут отказывать во въезде в Японию
"Велика как никогда": В Германии заявили о возросшей военной мощи России
Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены из-за коронавируса
Пост вдовы баскетболиста Брайанта в инстаграм отметили больше 9 миллионов человек за сутки
В Подмосковье безработную женщину ограбили на 3 миллиона рублей
Вслед за отставкой губернатора Чувашии распустили правительство республики
Индекс счастья россиян упал до шестилетнего минимума
США предсказали "газовый армагеддон" из-за падения спроса на топливо
В Facebook начнут бороться с дезинформацией о коронавирусе