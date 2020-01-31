В России предложили ввести накопительную систему для злостных нарушителей ПДД

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:56:11+03:00

За три и более нарушения определённых правил могут лишать прав, а также повысить штрафы за превышение скорости

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Министерство юстиции России выступило с инициативой введения накопительной системы для тех водителей, которые часто нарушают правила дорожного движения. Об этом сказано в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который Минюст подготовил и разместил на портале нормативных правовых актов.

Предложенная система подразумевает, что при наказании водителя три и более раза за такие нарушения, как, например, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 км/час, его могут лишить прав на срок до полутора лет. Однако накопительная система не будет учитывать штрафы, зафиксированные автоматическими камерами.

Помимо этого, в проекте нового Кодекса предложено повышение штрафов за нарушение скоростного режима. За превышение на 20-40 км/ч водителю грозит вместо 500 рублей штраф 3 тысячи рублей, а за превышение на 40-60 км/ч, штраф составит 4 тысячи рублей вместо нынешнего в 1-1,5 тысячи. За превышение скорости на более, чем 60 км/ч, придётся заплатить 5 тысяч, тогда как сейчас такое нарушение оценивается в 2-2,5 тысячи рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что за повторное неисполнение требования снять тонировку, водитель может быть наказан не только штрафом от 500 до 1000 рублей, но и административным арестом на срок до 15 суток.

Также на сайте опубликован путеводитель по штрафам, предусмотреным за езду без страховки ОСАГО в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU