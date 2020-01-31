2020-01-31T13:12:53+03:00
В мире

Во Франции разработали тест на «китайский» коронавирус 2019 года

В отличие от других молекулярных исследований, этот тест способен отличать смертельный коронавирус от «родственных видов»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Тестами заинтересовались в 10 странахТестами заинтересовались в 10 странахФото: Мария ЛЕНЦ
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Французские ученые заявили о создании собственного теста на коронавирус. Отличие от методики, которую применяют сейчас в других странах для установления, заражен ли человек той самой формой пневмонии, что получила распространение из Китая, в специализации. То есть тест французской компании Novacyt выявляет именно коронавирус 2019 года, игнорируя «родственные виды».

- Как было объявлено 28 января, тест только для исследовательского использования (RUO) был разработан как прямой ответ на недавнюю вспышку респираторного вируса в Китае, - сообщает пресс-служба компании.

Изобретением французов заинтересовались уже в 10 странах. Ранее ученые из Австралии получили первый лабораторный образец коронавируса, благодаря чему планируют разработать вакцину от смертельно опасного заболевания. Тем же заняты и российские ученые, которые в команде с китайскими коллегами проводят исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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