Главный врач Великобритании подтвердил два случая коронавируса в стране

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:12:20+03:00

В Минздраве Британии сообщили, что с пациентами работает группа опытных специалистов

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В британском Министерстве здравоохранения зарегистрировали два первых случая заражения коронавирусом в стране. Уточняется, что заболевшие являются членами одной семьи.

- Мы подтверждаем положительные анализы на коронавирус у двух пациентов. Они члены одной семьи. С пациентами работают специалисты NHS (британская система здравоохранения), - подчеркнул главный врач Британии.

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ИСТОЧНИК KP.RU