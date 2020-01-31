Песков: Угроза завоза в нового коронавируса в Россию существует
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что угроза появления и распространения в России нового типа коронавируса действительно существует.
Он также отметил, что эта проблема вызывает серьёзную озабоченность и является "поводом для специальных мер" а также то, что Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с распространением вируса чрезвычайной.
Дмитрий Песков подчеркнул, что сейчас в России нет ни одного заражённого коронавирусом, «но угроза, естественно, сохраняется», - заключил пресс-секретарь.
Кроме того, представитель Кремля подтвердил обсуждение вопроса об отмене Российского инвестфорума в Сочи из-за коронавируса. Однако принятие такого решения остаётся за правительством.
Ранее сайт kp.ru писал о рекомендации Роспотребнадзора для работодателей, у кого в организации есть граждане Китая. Им ведомство советует продлить до особого распоряжения отпуск, если работник провёл его в Китае.
Путин провел совещание по предупреждению коронавируса.
Карта распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU
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