Песков: Угроза завоза в нового коронавируса в Россию существует

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:18:45+03:00

Ни одного заражённого в России не зарегистрировано

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что угроза появления и распространения в России нового типа коронавируса действительно существует.

Он также отметил, что эта проблема вызывает серьёзную озабоченность и является "поводом для специальных мер" а также то, что Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию с распространением вируса чрезвычайной.

Дмитрий Песков подчеркнул, что сейчас в России нет ни одного заражённого коронавирусом, «но угроза, естественно, сохраняется», - заключил пресс-секретарь.

Кроме того, представитель Кремля подтвердил обсуждение вопроса об отмене Российского инвестфорума в Сочи из-за коронавируса. Однако принятие такого решения остаётся за правительством.

Ранее сайт kp.ru писал о рекомендации Роспотребнадзора для работодателей, у кого в организации есть граждане Китая. Им ведомство советует продлить до особого распоряжения отпуск, если работник провёл его в Китае.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757592" frameborder="0"></iframe> Путин провел совещание по предупреждению коронавируса.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU