В Китае призвали отказаться от свадеб 02.02.2020 из-за коронавироса
Власти Китая призывают жителей страны отменить и перенести свадьбы, запланированные на самую красивую дату года — 02.02.2020. Об этом заявили в Министерстве гражданской администрации КНР. В ведомстве добавили, что на этот день запланировано очень много праздничных событий, однако из-за вспышки коронавируса в стране это может быть небезопасно.
В Китае эта дата является не просто «красивой», дело в том, что она еще и связана с фразой «люблю тебя, люблю тебя». В связи с этим желающих заключить союз именно второго февраля больше, чем в любой другой день, даже праздничный или тематический. Кроме того подобное сочетание цифр можно встретить всего раз в тысячу лет, передает сайт argumenti.ru.
В некоторых регионах страны отмена массовых событий в этот день является лишь рекомендацией, а вот в провинции Хубэй и в Пекине свадьбы в этот день отменили официально.
Китайские власти напомнили, что в помещениях где проводятся торжественные события необходимо регулярно проводить дезинфекцию, чтобы молодожены и их гости не заразились.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»