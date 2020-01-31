В Китае призвали отказаться от свадеб 02.02.2020 из-за коронавироса

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:17:30+03:00

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Власти Китая призывают жителей страны отменить и перенести свадьбы, запланированные на самую красивую дату года — 02.02.2020. Об этом заявили в Министерстве гражданской администрации КНР. В ведомстве добавили, что на этот день запланировано очень много праздничных событий, однако из-за вспышки коронавируса в стране это может быть небезопасно.

В Китае эта дата является не просто «красивой», дело в том, что она еще и связана с фразой «люблю тебя, люблю тебя». В связи с этим желающих заключить союз именно второго февраля больше, чем в любой другой день, даже праздничный или тематический. Кроме того подобное сочетание цифр можно встретить всего раз в тысячу лет, передает сайт argumenti.ru.

В некоторых регионах страны отмена массовых событий в этот день является лишь рекомендацией, а вот в провинции Хубэй и в Пекине свадьбы в этот день отменили официально.

Китайские власти напомнили, что в помещениях где проводятся торжественные события необходимо регулярно проводить дезинфекцию, чтобы молодожены и их гости не заразились.

ИСТОЧНИК KP.RU