2020-01-31T13:45:17+03:00
Политика

В Госдуме назвали проект нового КоАП противоречием посланию президента

Среди предложенных Минюстом изменений - повышение нескольких штрафов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Павел Крашенинников считает, что проект нового КоАП "усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом"Павел Крашенинников считает, что проект нового КоАП "усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом"Фото: Андрей МИНАЕВ
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях, который ранее опубликовало Министерство Юстиции, противоречит задачам, поставленным в послании президента.

- Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию, - рассказал ТАСС Крашенинников.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал об инициативе Минюста ввести накопительную систему для тех водителей, которые часто нарушают правила дорожного движения. Таким образом, за три и более нарушения некоторых правил, водителя смогут лишить прав на срок до 1,5 лет. Также ведомство предложило повысить штрафы за нарушение скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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