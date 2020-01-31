Песков: Инвестфорум в Сочи под вопросом из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ведётся обсуждение переноса инвестфорума в Сочи из-за угрозы распространения коронавируса. При этом окончательное решение по этому вопросу должен принять глава правительства.
- Что касается форума, то да, действительно, такие обсуждения ведутся. Это формат председателя правительства, поэтому я вам рекомендую туда обращаться за окончательным решением, - сказал журналистам Песков.
Проведение российского инвестиционного форума в Сочи запланировано на 12-14 февраля.
Ранее сайт kp.ru писал о заявлении Дмитрия Пескова о существовании угрозы завоза нового коронавируса в Россию. Тогда представитель Кремля сказал, что проблема вызывает серьёзную озабоченность и является "поводом для специальных мер". Он также отметил, что ВОЗ признала ситуацию с распространением вируса чрезвычайной.
Напомним, что в России не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа.
Минздрав РФ рекомендовал препараты для лечения коронавируса.
Карта распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»