2020-01-31T14:08:13+03:00
Экономика

Песков: Инвестфорум в Сочи под вопросом из-за коронавируса

В Кремле отмечают, что решение остаётся за правительством
Ася КУЗНЕЦОВА
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Дмитрий Песков сообщил об обсуждении переноса инвестиционного форума в СочиДмитрий Песков сообщил об обсуждении переноса инвестиционного форума в СочиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ведётся обсуждение переноса инвестфорума в Сочи из-за угрозы распространения коронавируса. При этом окончательное решение по этому вопросу должен принять глава правительства.

- Что касается форума, то да, действительно, такие обсуждения ведутся. Это формат председателя правительства, поэтому я вам рекомендую туда обращаться за окончательным решением, - сказал журналистам Песков.

Проведение российского инвестиционного форума в Сочи запланировано на 12-14 февраля.

Ранее сайт kp.ru писал о заявлении Дмитрия Пескова о существовании угрозы завоза нового коронавируса в Россию. Тогда представитель Кремля сказал, что проблема вызывает серьёзную озабоченность и является "поводом для специальных мер". Он также отметил, что ВОЗ признала ситуацию с распространением вируса чрезвычайной.

Напомним, что в России не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа.

Минздрав РФ рекомендовал препараты для лечения коронавируса.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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