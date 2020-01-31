Песков: Инвестфорум в Сочи под вопросом из-за коронавируса

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:08:13+03:00

В Кремле отмечают, что решение остаётся за правительством

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ведётся обсуждение переноса инвестфорума в Сочи из-за угрозы распространения коронавируса. При этом окончательное решение по этому вопросу должен принять глава правительства.

- Что касается форума, то да, действительно, такие обсуждения ведутся. Это формат председателя правительства, поэтому я вам рекомендую туда обращаться за окончательным решением, - сказал журналистам Песков.

Проведение российского инвестиционного форума в Сочи запланировано на 12-14 февраля.

Ранее сайт kp.ru писал о заявлении Дмитрия Пескова о существовании угрозы завоза нового коронавируса в Россию. Тогда представитель Кремля сказал, что проблема вызывает серьёзную озабоченность и является "поводом для специальных мер". Он также отметил, что ВОЗ признала ситуацию с распространением вируса чрезвычайной.

Напомним, что в России не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757754" frameborder="0"></iframe> Минздрав РФ рекомендовал препараты для лечения коронавируса.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU