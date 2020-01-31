В украинском «Нафтогазе» повысили тарифы на транзит российского газа

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:02:26+03:00

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Тариф на транзит российского газа через Украину в 2020 году будет выше, чем год назад. Об этом сообщает РБК, в издании ознакомились с контрактом, который в декабре 2019 года подписали руководители российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза". По условиям соглашения Россия будет пускать транзитом через Украину в страны Европы газ в течение пяти лет. Будет ли в дальнейшем продлен контракт, не известно, российская сторона сообщала, что этот вопрос будут обсуждать по истечении срока, указанного в договоре.

- «Газпром» будет платить украинской госкомпании «Нафтогаз» за транзит российского газа в Европу в 2020 году как минимум на 2% больше, чем в предыдущем,- сообщают в издании.

За прокачку одной тысячи кубометров сырья Россия платит Украине 31,72 доллара. За пять лет объем транзита газа составит 225 млрд кубометров.

С запуском "Северного потока 2" российский газ можно будет пускать в страны Европы, минуя посредников. В Германии считают, что газопровод заработает не позднее первого квартала 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU