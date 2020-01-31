"За высказывания про Крым": Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
В СБУ недовольны тем, что певец считает целесообразным воссоединение Крыма с РФ
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Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину на территорию Незалежной. Причина проста: в Киеве остались недовольны высказываниями исполнителя о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.
- СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ, - подтвердила украинская сторона.
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ИСТОЧНИК KP.RU