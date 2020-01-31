2020-01-31T14:22:13+03:00
В мире

В Италии на полгода ввели режим ЧС из-за коронавируса

Официально подтверждены два случая завоза заболевания из Китая
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вирус обнаружили у туристов, прибывших в Италию из КитаяВирус обнаружили у туристов, прибывших в Италию из КитаяФото: Артем КИЛЬКИН
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Италия первая из стран Европы отменила рейсы в Китай из-за распространения коронавируса. Несмотря принятые меры, в страну завезли коронавирус – официально подтверждены два случая заболевания. Оба госпитализированных – туристы из Китая. Теперь в Италии поставили задачу не допустить дальнейшего распространения опасного заболевания. По данным на утро 31 января от коронавируса в Китае погибли 213 человек. Число заболевших превышает 9 тысяч. Вирус вышел за пределы Китая – коронавирус нового типа диагностировали в 20 странах мира - к этот список добавилась Великобритания, где 31 января новую форму пневмонии подтвердили у двух туристов.

- Два китайских туриста помещены в изолятор римского института Спалланцани, центра, специализирующегося на инфекционных болезнях и вирусах, в то время как власти пытаются составить маршрут их поездки по Италии,- сообщает Reuters.

Режим ЧС в Италии из-за коронавируса продлится полгода.

В ВОЗ также признали коронавирус международной проблемой. Но в организации призавли не закрывать границ и не отменять торговлю:

- Наибольшую обеспокоенность у нас вызывает возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения, которые плохо подготовлены для борьбы с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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