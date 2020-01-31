Меркель обсудила с Путиным по телефону Украину и "сделку века" США

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:36:38+03:00

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Канцлер Гремании Ангела Меркель обсудила с российским лидером Владимиром Путиным по телефону конфликт в Сирии, Ливии и ситуацию на Украине. Также представители стран обменялись мнением по нашумевшей "сделке века" США.

- Лидеры обменялись мнениями по поводу американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта, - также сообщили в Кремле.

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ИСТОЧНИК KP.RU