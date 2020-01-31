2020-01-31T14:55:42+03:00
В мире

Эксперты назвали бесполезной остановку поставок смартфонов из Китая

Аналитик уверен, что все гаджеты проходят необходимую дезинфекцию
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Поставки смартфонов из Китая в Россию могут быть приостановленыПоставки смартфонов из Китая в Россию могут быть приостановленыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В приостановке поставок китайских смартфонов нет смысла, поскольку коронавирус не живет долго вне носителя. Такое мнение выразил шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн, комментируя новость о том, что крупнейшие китайские бренды могут перестать поставлять свои товары в Россию из-за эпидемии.

«Насколько я знаю, коронавирус не живет долго вне носителя, даже карантин на два дня для вируса – это конец. Во-вторых, китайские товарищи этим озабочены, есть какие-то средства дезинфекции, обработки, если на то пошло. В-третьих, я видел сборочные заводы, там люди разве что в скафандрах не работают», - цитирует аналитика ИА НСН.

Эксперт добавил, что если таким образом планируется обрушить рынок китайской техники, то ничего из этой идеи не выйдет. Ведь на складах и так хранится уже достаточно много гаджетов. И пока они будут раскуплены, ситуация с коронавирусом уже наверняка решится, считает Букштейн.

Напомним, ранее стало известно о приостановке поставок смартфонов из Китая в Россию из-за распространения в стране коронавируса. Речь идет о гаджетах таких брендов как Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, передает телеканал «360».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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