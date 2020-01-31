Путин обсудил с Совбезом меры по сдерживанию коронавируса

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:07:53+03:00

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Президент Владимир Путин обсудил на заседании с представителями Совета безопасности России ситуацию с распространением коронавируса. В мире уже 20 стран диагностировали у себя случаи заражения вирусом из Китая, этот список 31 января дополнила Великобритания. Большая часть пациентов- те, кто бывал в городе Ухань или других китайских провинциях и городах. Но в ВОЗ подтвердили, случаи передачи вируса к людям не бывавших в Китае, тоже есть, хотя они и единичные. Заразились те, кто контактировал с туристами – гиды и водители.

России в списке этих 20 стран, где зарегистрирован коронавирус нового типа, нет. Напомним, это новый штамм вируса, он отличается от «предшественника», коронавируса, распространенного в мире, и от которого уже есть лекарства и выработался иммунитет у человека. В России все лаборатории Роспотребнадзора готовы к тестированию на коронавирус, всех, кто в группе риска (побывал в Китае и чувствует себя плохо) изолируют и проверяют медики. Разработаны рекомендации работодателям, у которых есть работники из Китая.

- Участники совещания продолжили обмен мнениями по ситуации, связанной с угрозой коронавируса,- рассказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил - риск завоза коронавируса в Россию существует. При оценке угроз учитывается близость некоторых регионов России к Китаю, а также популярность Москвы и Санкт-Петербурга у туристов из Китая.

Ученые из России совместно с китайскими коллегами разрабатывают вакцину от коронавируса. Пока врачи лечат, и в большинстве случаев довольно успешно, пациентов с "китайской" пневмонией другими противовирусными препаратами - в Минздраве назвали три препарата для лечения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU