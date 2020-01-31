2020-01-31T15:09:33+03:00
В мире

Пчелы на крыше Нотр-Дама пережили пожар и продолжают производить мед

Ульи спасло то. что они расположены на 30 метров ниже основной крыши
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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На крыше Нотр-Дама разводят пчел: они пережили пожар и вывели потомствоНа крыше Нотр-Дама разводят пчел: они пережили пожар и вывели потомствоФото: Иван ПРОХОРОВ
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С 2013 года на крыше собора Парижской Богоматери живут пчелы. Многие боялись, что пожар 2019 года разрушит их привычное место обитания, но ульи, к счастью, сохранились.

- Пчелы Нотр-Дама, чье спасение из ада выглядело почти чудом, процветают и сберегают энергию, чтобы летом произвести мед, - пишет The Guardian.

Сначала власти хотели перенести ульи в другое место, но потом решили все же оставить пчел в родном соборе.

Скорее всего, пчел спасло то, что ульи расположены на 30 метров ниже основной крыши, поэтому огонь до них не добрался. Сейчас в каждом улье живет от 30 до 45 тысяч пчел. В июле они произвели 66 килограммов меда. Все образцы отправили на анализ в лабораторию, чтобы проверить, не содержится ли в меде свинец.

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Пчелы на крыше Нотр-Дама пережили пожар и продолжают производить мед
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Надо сказать, что Нотр-Дам это не единственное место, где обитают пчелы. Ульи есть и на крышах других известных зданий Парижа: Парижской оперы, музея Орсе, Большого дворца, театра «Комеди Франсез».

На крыше Нотр-Дама разводят пчел, переживших пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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