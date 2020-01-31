Экс-глава Минюста назначен полпредом президента в Конституционном суде

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:50:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший министр юстиции Александр Коновалов стал полномочным представителем президента России в Конституционном суде.

Указ о назначении подписал сам глава государства Владимир Путин. Об этом пресс-служба Кремля сообщила в пятницу, 31 января. До недавнего момента Коновалов на протяжении 12 лет возглавлял федеральное ведомство.

"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции РФ назначить Коновалова Александра Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Конституционном Суде", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Михаил Кротов, ранее занимавший должность полпреда, освобожден от исполнения обязанностей. Указы вступают в силу со дня подписания.

Сайт kp.ru писал, что ранее Путин взял на работу в администрацию и других бывших министров. которые лишились своих постов после смены правительства. Речь идет о Владимире Мединском, который теперь курирует культуру из Кремля, и Максиме Орешкине. Он занимается экономическими вопросами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ИСТОЧНИК KP.RU