Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Компании не предоставили сведения о локализации баз данных россиян
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Роскомнадзор начал административное производство в отношении американских компаний Facebook и Twitter, поскольку они не предоставили в срок сведения о локализации баз данных российских пользователей на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
"Протокол был составлен в присутствии представителя компании Twitter. Представитель компании Facebook на подписание протокола не явился", - говорится на сайте ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU