Запуск "Северного потока-2" состоится не позднее начала 2021 года

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:10:03+03:00

Об этом заявил посол Германии в России

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Газопровод "Северный поток-2" должен быть построен не позднее первого квартала 2021 года. Об этом заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр на встече со студентами Уральского федерального округа.

- Реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года, - приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что эти сроки были определены совместно с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Напомним, в декабре президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны, включающий санкции против "Северного потока-2". Под ограничительные меры попадают все компании-подрядчики, которые задействованы в строительстве газопровода. Испугавшись санкций и блокировки своих активов, Швейцарская компания Allseas уже приостановила работу над газопроводом и отозвала все три судна.

ИСТОЧНИК KP.RU