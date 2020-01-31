Пассажиры заблокированного в Италии круизного лайнера стали спускаться на берег
Пассажирам круизного лайнера Costa Smeralda, заблокированного в итальянском порту Чивитавеккьи в рамках борьбы с распространением коронавируса, разрешили высадиться на берег.
Сайт kp.ru писал, что на 30 января на борту корабля находились шесть тысяч человек, включая более 70 россиян. У одной из пассажирок - пожилой гражданки Китая - обнаружили симптомы, характерные для нового инфекционного заболевания. Отплытие лайнера отложили, а людям запретили спускаться на берег.
Обследование китаянки завершили к вечеру четверга. Анализы не подтвердили у нее наличие нового типа коронавируса.
Согласно данным агентства ANSA, на берег спустились 1143 пассажира. В течение дня на борт круизного лайнера поднимутся новые туристы, которых компания временно разместила в местных гостиницах, и в пятницу вечером судно продолжит круиз по Средиземноморью, минуя остановку в городе Ла Специя.
Карта распространения коронавируса
6000 человек изолированы на борту круизного лайнера из-за коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU