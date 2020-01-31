В Индии насмерть забили камнями женщину, чей муж взял в заложники более 20 детей

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:51:51+03:00

Мужчина пригласил ребятишек отпраздновать день рождения дочери, а потом запер их и стал отстреливаться от взволнованных родителей

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В округе Фаррухабад индийского штата Уттар-Прадеш насмерть забили камнями женщину, чей муж взял в заложники более 20 детей.

В минувший четверг, 30 января, Суреш Батам пригласил ребятишек к себе домой, чтобы отпраздновать день рождения годовалой дочери. На торжество пришли 23 ребенка в возрасте от шести месяцев до 15 лет и несколько женщин. В какой-то момент мужчина закрыл дверь дома на засов, стал угрожать гостям оружием, а оставшимся снаружи родителям отвечал стрельбой и гранатами.

Многочасовые переговоры с захватчиком не дали результатов. Он кричал, что не совершал убийства, за которое его осудили еще в 2001 году, и отказался отпускать детей. Силовики предположили, что Батам пьян или психически неуравновешен. Дом было решено брать штурмом, во время которого мужчину застрелили.

Жена Суреша попыталась сбежать, но односельчане заметили это и начали кидать в нее камни и кирпичи. Полицейский пришлось отбивать женщину, чтобы доставить ее в больницу. Пострадавшая скончалась рано утром в пятницу. У нее были серьезные травмы головы и кровотечение. Правоохранители не исключают, что женщина знала о планах супруга и даже помогала ему в их осуществлении, передает NDTV.

Сайт kp.ru писал, что несколько лет назад в Мали насмерть забили влюбленную пару за несоблюдение мусульманских обычаев. Мужчина и женщина жили вместе, но при этом не сочетались браком.

ИСТОЧНИК KP.RU