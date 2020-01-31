Зеленский поручил кабмину усилить меры по недопущению коронавируса на Украину

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:00:10+03:00

При этом политик отметил, что ситуация с распространением "китайского вируса" контролируемая

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Украинский лидер Владимир Зеленский поручил кабмину страны усилить меры по предотвращению попадания коронавируса на территорию Незалежной.

- Владимир Зеленский поставил ряд задач кабинету министров Украины с целью усиления мер по недопущению попадания китайского коронавируса и распространения заболевания, - подчеркнули в офисе Зеленского.

Украинский президент отметил, что ситуация с распространением коронавируса контролируемая. Также привлечены все необходимые ресурсы, власть обладает всей информацией в полном объеме.

- Зеленский дал задание перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на уровень кабинета министров, - также сообщили в офисе Зеленского.

В ближайшее время будет создана соответствующая рабочая группа.

Напомним, в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань зафиксировали несколько случаев пневмонии загадочного происхождения. Позже выяснилось, что ее возбудителем стал коронавирус. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. "Китайский вирус" распространился за пределы одной страны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о двух подтвержденных случаев коронавируса на территории России. Также она рассказала о том, что правительством было принято решение эвакуировать россиян из китайской провинции Хубэй.

skynews Вспышка инфекции, вызванная коронавирусом нового типа в Китае, набирает обороты

ИСТОЧНИК KP.RU