Группа российских депутатов отказалась ехать в Китай из-за коронавируса

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:32:03+03:00

В Госдуме надеются, что коллеги из Поднебесной нормально отнесутся к такому решению

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Депутаты Государственной думы на неопределенный срок отложили запланированную на март поездку в Китай. Решение связано со стремительным распространением коронавируса на территории республики. Об этом сообщил председатель комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

Он рассказал, что группа парламентариев хотела провести несколько встреч в Пекине и Шанхае в рамках взаимодействия со своими китайскими коллегами. В Госдуме надеются, что депутаты из КНР с пониманием отнесутся к отмене мероприятий, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал, что жертвами китайского коронавируса стали уже 213 человек. Инфекция выявлена почти у 10 тысяч пациентов. В пятницу, 31 января, стало известно, что заболевание добралось и до России - случаи заражения зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области. Переносчиками стали граждане КНР, которые прибыли в нашу страну в конце января.

Власти РФ принимают дополнительные меры для недопущения распространения нового типа коронавируса.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU