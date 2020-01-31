Лавров провёл переговоры с новым послом США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с новым послом США в России Джоном Салливаном и обсудил нынешнее состояние, а также перспективы развития отношений между Москвой и Вашингтоном.
- 31 января министр иностранных дел России Сергей Лавров принял посла США в России Джона Салливана, - сказано в сообщении пресс-службы МИДа.
В заявлении ведомства также отмечается, что на встрече стороны обсудили некоторые актуальные международные проблемы, а глава российского МИДа выразил надежду, что Салливан поможет странам нормализовать и укрепить взаимодействие в различных сферах.
Ранее президент США Дональд Трамп похвалил ФСБ за оперативную работу по предотвращению терактов, которые готовились в Санкт-Петербурге перед Новым годом. Он заявил об этом после того, как президент Путин позвонил ему, чтобы поблагодарить за информирование российских спецслужб о готовящейся операции.
ИСТОЧНИК KP.RU