31 Янв. 2020 2020-01-31T17:42:22+03:00

Сергей Лавров выразил надежду, что новый посол США будет способствовать нормализации и укреплению двустороннего взаимодействия Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с новым послом США в России Джоном Салливаном и обсудил нынешнее состояние, а также перспективы развития отношений между Москвой и Вашингтоном.

- 31 января министр иностранных дел России Сергей Лавров принял посла США в России Джона Салливана, - сказано в сообщении пресс-службы МИДа.

В заявлении ведомства также отмечается, что на встрече стороны обсудили некоторые актуальные международные проблемы, а глава российского МИДа выразил надежду, что Салливан поможет странам нормализовать и укрепить взаимодействие в различных сферах.

Ранее президент США Дональд Трамп похвалил ФСБ за оперативную работу по предотвращению терактов, которые готовились в Санкт-Петербурге перед Новым годом. Он заявил об этом после того, как президент Путин позвонил ему, чтобы поблагодарить за информирование российских спецслужб о готовящейся операции.

ИСТОЧНИК KP.RU