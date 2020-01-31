2020-01-31T18:16:13+03:00
Политика

"Рядышком? Давайте!": Мишустин и Пашинян сделали совместное селфи

Премьер Армении пошутил, что слово, обозначающее такой способ фотосъемки, было придумано именно у него на родине [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пашинян и Мишустин (слева направо)Пашинян и Мишустин (слева направо)Фото: REUTERS
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Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян провели первую двустороннюю встречу. Переговоры состоялись в пятницу, 31 января, на полях межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате.

Перед началом беседы политики сделали протокольные снимки с рукопожатием, а потом еще и совместное селфи. Это произошло после того, как российский премьер предложил своему коллеге сменить расположение, позируя на фоне национальных флагов.

"Рядышком? Давайте! А может еще и селфи?", - откликнулся Пашинян.

Мишустин тогда спросил, как будет "селфи" по-армянски. Премьер решил пошутить и заявил, что слово придумали у него на родине. Все общение сопровождалось дружным хохотом присутствующих, передает РИА Новости.

Мишустин и Пашинян сделали совместное селфи.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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