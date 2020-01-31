"Рядышком? Давайте!": Мишустин и Пашинян сделали совместное селфи
Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян провели первую двустороннюю встречу. Переговоры состоялись в пятницу, 31 января, на полях межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате.
Перед началом беседы политики сделали протокольные снимки с рукопожатием, а потом еще и совместное селфи. Это произошло после того, как российский премьер предложил своему коллеге сменить расположение, позируя на фоне национальных флагов.
"Рядышком? Давайте! А может еще и селфи?", - откликнулся Пашинян.
Мишустин тогда спросил, как будет "селфи" по-армянски. Премьер решил пошутить и заявил, что слово придумали у него на родине. Все общение сопровождалось дружным хохотом присутствующих, передает РИА Новости.
Мишустин и Пашинян сделали совместное селфи.
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ИСТОЧНИК KP.RU