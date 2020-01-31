Мединский рассказал о глубоких исторических познаниях Путина
Личный интерес президента России Владимира Путина к истории всегда был огромным. Глава государства очень внимательно изучает архивные документы и другие материалы, рассказал его помощник Владимир Мединский.
Бывший министр культуры считает, что именно из-за своих глубоких познаний Путин никогда не допускает странных исторических ошибок, как это делают политические деятели других стран. Сайт kp.ru писал, что, американский лидер Дональд Трамп, например, несколько раз путал даже место рождения своего отца.
Путин в большой политике 20 лет!.В августе 1999-го Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности главы правительства
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ИСТОЧНИК KP.RU