Мединский рассказал о глубоких исторических познаниях Путина

31 Янв. 2020 2020-01-31T17:59:01+03:00

Президент России всегда внимательно читает архивные документы, а потому не допускает странных оговорок

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Личный интерес президента России Владимира Путина к истории всегда был огромным. Глава государства очень внимательно изучает архивные документы и другие материалы, рассказал его помощник Владимир Мединский.

Бывший министр культуры считает, что именно из-за своих глубоких познаний Путин никогда не допускает странных исторических ошибок, как это делают политические деятели других стран. Сайт kp.ru писал, что, американский лидер Дональд Трамп, например, несколько раз путал даже место рождения своего отца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724942" frameborder="0"></iframe> Путин в большой политике 20 лет!.В августе 1999-го Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности главы правительства

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ИСТОЧНИК KP.RU