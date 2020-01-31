Названы причины счастья россиян

31 Янв. 2020 2020-01-31T18:13:35+03:00

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В 2019 году 42% россиян назвали себя счастливыми. Таковы результаты опроса ассоциации исследовательских агентств Gallup International. Несчастными себя считают 18% респондентов. Прошлогодний "индекс счастья" составил 24%, что двое меньше общемирового. Этот показатель стал самым низким с 2013 года.

Результаты исследования прокомментировал политолог Евгений Минченко.

- А санкции народ-то и особо не чувствует, гораздо большую роль в настроении россиян сыграла пенсионная реформа. Людей больше интересует их экономическое положение, их проблемы. <...> Я вижу причину повышения "индекса счастья" в некой стабилизации, и в том, что правительство уже давно ничего плохо людям не делало, - приводит его слова ИА НСН.

"Индекс счастья" эксперты рассчитывали как разницу между положительными и отрицательными ответами. По всему миру счастливыми себя назвали 59% респондентов. несчастными - 11%. При этом, лидерами общемирового рейтинга стали Колумбия, Индонезия и Эквадор.

ИСТОЧНИК KP.RU