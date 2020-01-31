2020-01-31T18:13:35+03:00
Общество

Названы причины счастья россиян

Счастливыми себя считают 42% опрощенных
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
42% россиян назвали себя счастливыми42% россиян назвали себя счастливымиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В 2019 году 42% россиян назвали себя счастливыми. Таковы результаты опроса ассоциации исследовательских агентств Gallup International. Несчастными себя считают 18% респондентов. Прошлогодний "индекс счастья" составил 24%, что двое меньше общемирового. Этот показатель стал самым низким с 2013 года.

Результаты исследования прокомментировал политолог Евгений Минченко.

- А санкции народ-то и особо не чувствует, гораздо большую роль в настроении россиян сыграла пенсионная реформа. Людей больше интересует их экономическое положение, их проблемы. <...> Я вижу причину повышения "индекса счастья" в некой стабилизации, и в том, что правительство уже давно ничего плохо людям не делало, - приводит его слова ИА НСН.

"Индекс счастья" эксперты рассчитывали как разницу между положительными и отрицательными ответами. По всему миру счастливыми себя назвали 59% респондентов. несчастными - 11%. При этом, лидерами общемирового рейтинга стали Колумбия, Индонезия и Эквадор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замглавы управления угрозыска МВД задержан за взяточничество
МВД предлагает не наказывать врачей за утрату наркотических препаратов
Названы причины счастья россиян
"Рядышком? Давайте!": Мишустин и Пашинян сделали совместное селфи
Мединский рассказал о глубоких исторических познаниях Путина
Лавров провёл переговоры с новым послом США
Группа российских депутатов отказалась ехать в Китай из-за коронавируса
Эвакуация россиян из Уханя может начаться в ближайшие сутки
Украина и страны Балтики не подписали декларацию РФ о пересмотре истории
Зеленский поручил кабмину усилить меры по недопущению коронавируса на Украину
В Индии насмерть забили камнями женщину, чей муж взял в заложники более 20 детей
Пассажиры заблокированного в Италии круизного лайнера стали спускаться на берег
Правительство готовит постановление о запрете на рабочие визы гражданам Китая
Запуск "Северного потока-2" состоится не позднее начала 2021 года
Голикова: россиян эвакуируют из провинции Хубэй