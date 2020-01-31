МВД предлагает не наказывать врачей за утрату наркотических препаратов

31 Янв. 2020 2020-01-31T18:49:51+03:00

Нередко утрата наркотических средств связана с недобросовестным исполнением медиками своих служебных обязанностей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часто такие инциденты не предполагают попадание запрещенных веществ в незаконный оборот

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Министерство внутренних дел России приступило к разработке законопроекта, который предлагает отменить уголовную ответственность медицинских работников за утрату содержащих наркотики препаратов.

Предложение по поправкам в УК РФ формируется на основе поручения президента страны Владимира Путина. Глава государства поднимал эту тему во время встречи с представителями общественности в Светлогорске в октябре 2019 года.

Сайт kp.ru писал, что он поручил проработать механизм освобождения от ответственности в случаях непредумышленной утраты наркотических препаратов. Инцидент не должен быть связан с кражей и выведением лекарства в нелегальный оборот. Также все утерянные медикаменты должны быть комиссионно фиксированы.

Сейчас за утрату таких препаратов наказывают штрафом в размере до 120 тысяч рублей или зарплаты осужденного за период за один год, а также обязательными работами на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности.

"Законопроектом предлагается исключить избыточное уголовное преследование лиц, в чьи обязанности входит соблюдение правил оборота таких средств, веществ, инструментов или оборудования, а также наркосодержащих растений и их частей", - сообщается на сайте МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU