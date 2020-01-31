2020-01-31T18:56:25+03:00
Происшествия

Замглавы управления угрозыска МВД задержан за взяточничество

Евгений Кузин занимался громкими уголовными делами, а теперь может сесть в тюрьму на срок до 15 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Высокопоставленный полицейский обвиняется в крупной взяткеВысокопоставленный полицейский обвиняется в крупной взяткеФото: Тимур ХАНОВ
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Заместитель руководителя главного управления уголовного розыска МВД России Евгений Кузин обвиняется в получении крупной взятки.

Полицейского уже задержали. Известно, что он занимался сопровождением уголовных дел, которые вызвали большой общественный резонанс.

В пресс-службе Пресненского суда не уточнили детали вменяемого Кузину преступления, но по вышеуказанной статье он может лишиться свободы на срок до 15 лет со штрафом в 70 раз превышающий сумму подкупа, передает РИА Новости.

По этому же делу арестован бывший сотрудник ФСБ Игорь Фролов, который уже некоторое время находится на пенсии. Его следователи считают посредником в незаконных сделках. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Сайт kp.ru писал, что российская полиция гораздо чаще стала ловить граждан на взятках. За десять месяцев прошлого года зафиксировано 2,2 тысячи таких случаев.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Замглавы управления угрозыска МВД задержан за взяточничество
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