2020-01-31T18:59:29+03:00
Политика

В США рассказали, когда прекратятся санкции против России

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия должна вернуть Крым
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Помпео назвал условие, при котором прекратятся антироссийские санкцииПомпео назвал условие, при котором прекратятся антироссийские санкцииФото: REUTERS
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США будут вводить санкции против России до тех пор пока она не вернет Крым. Об этом заявила представитель госдепартамента Морган Ортагус.

- Сегодня мы почтили память тех, кто почил в результате российской агрессии на Украине. Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не будет поддерживать мир в Донбассе. - написала она в своем Twitter.

Накануне в Киев с официальным визитом прибыл госсекретарь США Майк Помпео. Совместно с с главой МИД Украины Вадимом Пристайко он возложил цветы к памятнику погибшим в Донбассе в ходе "российской агрессии". Сам Помпео не стал подтверждать введение новых санкций, но подчеркнул, что нынешние останутся в любом случае.

- Санкции против России останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся. - написал он в своем Twitter.

Ранее Владимир Зеленский предложил Помпео создать в Госдепартаменте США спецпредставителя по вопросам Донбасса и Крыма. Украинский лидер заявил, что назначение отдельного должностного лица позволит США и Украине активнее урегулировать ситуацию на востоке Украины и процессы деоккупации Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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