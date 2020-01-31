Польша подписала контракт на покупку американских истребителей F-35

31 Янв. 2020 2020-01-31T20:15:33+03:00

В Варшаве считают, что бомбардировщики помогут избавиться от "российской тени" над Европой

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Польша заключила контракт на поставки 32 американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Соглашение было подписано на авиабазе в Демблине при участии представителей США, а также президента республики Анджея Дуды, премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра национальной обороны Мариуша Блащака.

Согласно данным польского Минобороны, весь контракт оценивается в 4,6 миллиарда долларов, при стоимости одного самолета в 87 миллионов. В эту сумму входит обучение пилотов, поставки симуляторов и логистическая поддержка.

"Это один из важнейших этапов создания современной польской армии", - сказал Дуда.

По его мнению, приобретение истребителей позволит Варшаве "избавиться от российской тени, которая доминировала над этой частью Европы". Также республика больше не будет зависеть от вооружения РФ. Дело в том, что последние 30 лет польская армия состоит из советских МиГ-29 и Cу-22.

Первые истребители F-35 будут поставлены в Польшу в 2026 году. Обучать пилотов начнут раньше - в 2024-м, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году США согласились увеличить военный контингент на территории Польши. Американские войска появятся в шести локациях.

ИСТОЧНИК KP.RU