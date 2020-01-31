Зеленский предложил США поучаствовать в добыче газа в Черном море

31 Янв. 2020 2020-01-31T20:52:51+03:00

Также Украина готова сотрудничать со Штатами в сфере безопасности

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американским компаниям поучаствовать в разработке шельфа Черного моря.

Приглашение было озвучено по итогам встречи главы государства с госсекретарем США Майком Помпео. Сайт kp.ru писал, что дипломат прибыл в Киев в пятницу, 31 января.

"Мы приглашаем большой американский бизнес для участия в проектах добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участие американских компаний в конкурсах на разработку участков черноморского шельфа", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Киев готов сотрудничать с Вашингтоном также в сфере безопасности. Помпео, в свою очередь, указал на наличие большого объема работы по реализации экономических возможностей американских предприятий на Украине, передает РИА Новости.

Напомним, что накануне стало известно об истощении пяти крупнейших газовых месторождений незалежной. Теперь "Укргазободыча" ищет инвесторов для открытия новых залежей топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU