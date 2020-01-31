Airbus выплатит почти $4 млрд за закрытие нескольких дел о взятках

31 Янв. 2020 2020-01-31T21:49:20+03:00

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Авиастроительный концерн Airbus выплатит в общей сложности 3,6 миллиарда долларов штрафа в рамках урегулирования нескольких дел о взяточничестве во Франции, Великобритании и Соединенных Штатах.

Компания уже подписала соответствующие соглашения с финансовыми прокуратурами всех трех стран. Разбирательства, длящиеся уже около четырех лет, касаются преимущественно использования посредников, которые давали чиновникам взятки с целью вывода Airbus на новые рынки.

Сайт kp.ru писал, что откаты из "черных" касс могли использоваться при продаже 18 самолетов Eurofighter австрийским властям, а также во время заключения сделок с Тунисом, Китаем, Индонезией, Казахстаном и Шри-Ланкой.

Европейская корпорация выплатит 2,1 миллиарда евро штрафа Франции, 984 миллиона евро Великобритании и 526 миллиона евро США, передает AFP.

ИСТОЧНИК KP.RU