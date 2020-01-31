Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа: охрана открыла стрельбу
Внедорожник протаранил контрольно-пропускные пункты на подъезде к резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде и пытался прорваться к зданию Мар-а-Лаго днем в пятницу, 31 января.
Охрана открыла стрельбу по нарушителям, после чего они решили скрыться. Однако и водителя, и пассажира уже задержали.
Согласно данным телеканала CNN, агенты Секретной службы сказали сотрудникам резиденции оставаться внутри. Ожидается, что ограничения будут действовать несколько часов. Подробности инцидента огласят позже на пресс-конференции.
Вечером в Мар-а-Лаго должны прибыть президент и первая леди Мелания Трамп. Они планировали остаться в резиденции на выходные.
Сайт kp.ru писал, что до этого на частную территорию во Флориде неоднократно пытались проникнуть люди. В нескольких случаях речь шла о китайских туристках, у одной из которых обнаружили устройство для поиска скрытых камер, а у другой - фотоаппарат.
ИСТОЧНИК KP.RU