Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа: охрана открыла стрельбу

31 Янв. 2020 2020-01-31T21:58:41+03:00

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Внедорожник протаранил контрольно-пропускные пункты на подъезде к резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде и пытался прорваться к зданию Мар-а-Лаго днем в пятницу, 31 января.

Охрана открыла стрельбу по нарушителям, после чего они решили скрыться. Однако и водителя, и пассажира уже задержали.

Согласно данным телеканала CNN, агенты Секретной службы сказали сотрудникам резиденции оставаться внутри. Ожидается, что ограничения будут действовать несколько часов. Подробности инцидента огласят позже на пресс-конференции.

Вечером в Мар-а-Лаго должны прибыть президент и первая леди Мелания Трамп. Они планировали остаться в резиденции на выходные.

Сайт kp.ru писал, что до этого на частную территорию во Флориде неоднократно пытались проникнуть люди. В нескольких случаях речь шла о китайских туристках, у одной из которых обнаружили устройство для поиска скрытых камер, а у другой - фотоаппарат.

ИСТОЧНИК KP.RU