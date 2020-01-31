2020-01-31T22:36:38+03:00
Происшествия

Вернувшихся из Китая россиян госпитализировали с признаками ОРВИ в Калмыкии

Двух мужчин и одну женщину проверяют на наличие коронавирусной инфекции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Туристическая группа вернулась в Калмыкию из КитаяТуристическая группа вернулась в Калмыкию из КитаяФото: REUTERS
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У вернувшихся из поездки в КНР жителей Калмыкии выявлены признаки ОРВИ, что характерно для нового коронавируса. Всех троих заболевших госпитализировали по специальному алгоритму изоляции пациентов с подозрением на "китайскую пневмонию".

"Они были помещены в инфекционный стационар. У госпитализированных взяты анализы и направлены в лабораторию в Ставропольский край. Результаты станут известны позже", - сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

Из туристической поездки вернулись всего 12 человек. У других россиян, посетивших Китай, признаков коронавируса не выявлено. Глава ведомства Юрий Кикенов подчеркнул, что ситуация находится под контролем всех служб. В целях профилактики власти Калмыкии выделили 17 миллионов рублей на закупку респираторных масок и медицинских аппаратов.

Сайт kp.ru писал, что в пятницу, 31 января, стало известно выявлении нескольких случаев заражения новым вирусом в России. Заболели граждане Китая, приехавшие из республики в Забайкалье и Тюменскую область.

Карта распространения коронавируса

В России выявлены первые случаи нового коронавируса.Заражённые находятся в Забайкалье и Тюменской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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