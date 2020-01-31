Вернувшихся из Китая россиян госпитализировали с признаками ОРВИ в Калмыкии
У вернувшихся из поездки в КНР жителей Калмыкии выявлены признаки ОРВИ, что характерно для нового коронавируса. Всех троих заболевших госпитализировали по специальному алгоритму изоляции пациентов с подозрением на "китайскую пневмонию".
"Они были помещены в инфекционный стационар. У госпитализированных взяты анализы и направлены в лабораторию в Ставропольский край. Результаты станут известны позже", - сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.
Из туристической поездки вернулись всего 12 человек. У других россиян, посетивших Китай, признаков коронавируса не выявлено. Глава ведомства Юрий Кикенов подчеркнул, что ситуация находится под контролем всех служб. В целях профилактики власти Калмыкии выделили 17 миллионов рублей на закупку респираторных масок и медицинских аппаратов.
Сайт kp.ru писал, что в пятницу, 31 января, стало известно выявлении нескольких случаев заражения новым вирусом в России. Заболели граждане Китая, приехавшие из республики в Забайкалье и Тюменскую область.
Карта распространения коронавируса
В России выявлены первые случаи нового коронавируса.Заражённые находятся в Забайкалье и Тюменской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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