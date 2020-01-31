Сирийские военные нашли западное оружие у боевиков в Идлибе
Также удалось предотвратить мощную террористическую атаку на города Хама и Алеппо
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Сирийская армия провела контрнаступление в провинции Идлиб и предотвратила мощную террористическую атаку на города Хама и Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Он рассказал, что по мере отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации военные нашли множество боеприпасов, оружия и техники, которые были произведены на Западе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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