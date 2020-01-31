2020-01-31T23:50:45+03:00
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до двух

По данным медиков, в РФ подтверждено два случая заболевания [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России увеличилось число заразившихся коронавирусомВ России увеличилось число заразившихся коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала точное число больных новым типов коронавируса в РФ. По ее данным, в стране зафиксировали двоих зараженных, по одному человеку в Забайкалье и Тюменской области. Она уточнила, что оба больных - граждане Китая.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом в России, был зафиксирован в Забайкалье. "Комсомольская правда- Иркутск" писала об организации в регионе централизованного сбор россиян на границе со стороны РФ и Китая. Что касается второго случая выявления заболевания новым коронавирусом, информация уточняется.

Напомним, как писал сайт kp.ru, чтобы не допустить распространения коронавируса по распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина, были закрыты российские границы с Китаем на Дальнем Востоке. По последним данным, в Китае от болезни скончались больше 200 человек, число зараженных превысило 10 тысяч.

Коронавирус добрался до России.В России выявили два первых случая заражения коронавирусом. Но власти советуют не паниковать

ИСТОЧНИК KP.RU

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