Захарова попросила замглаву МИД Польши перестать "шаромыжничать" на теме Второй мировой войны

1 Февр. 2020 2020-02-01T00:34:37+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского об их "безоговорочном" праве получить от РФ военные репарации за ущерб, который якобы был нанесен во время Второй мировой войны.

- Павел, перестаньте шаромыжничать. "Надеюсь, польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова, - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что Варшава вновь обвинила нашу страну в нанесении республике ущерба во время Второй мировой войны. Причем с таким заявлением и требованием компенсировать ущерб выступал не только Яблонский. Репарации потребовал также лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он заявил, что РФ наравне с Германией должна выплатить республике компенсацию за ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU