Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале

1 Февр. 2020 2020-02-01T02:00:17+03:00

В Росструде напомнили, что выходные продлятся с 22 по 24 число

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В Росструде напомнили о главном февральском празднике, который сократит одну из рабочих недель до четырех дней. Речь идет о Дне защитника Отечества 23 февраля. В этом году он выпадает на выходной день.

В ведомстве уточнили, что увеличенные выходные продлятся с 22 по 24 число. А рабочая неделя выпадает с 25 по 28 февраля.

- В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник. Таким образом, россиян ожидает одна сокращенная рабочая неделя с 25 по 28 февраля, - сообщили ТАСС в пресс-службе в Роструда.

Календарь праздничных дней в РоссииФото: Комсомольская правда

Следующие длинные выходные россиян ждут в марте в связи с празднованием Международного женского дня. Они выпадут на 7-9 число первого весеннего месяца. А рабочая неделя после будет сокращенна до четырех дней - с 10 по 13 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU