Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале
В Росструде напомнили о главном февральском празднике, который сократит одну из рабочих недель до четырех дней. Речь идет о Дне защитника Отечества 23 февраля. В этом году он выпадает на выходной день.
В ведомстве уточнили, что увеличенные выходные продлятся с 22 по 24 число. А рабочая неделя выпадает с 25 по 28 февраля.
- В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник. Таким образом, россиян ожидает одна сокращенная рабочая неделя с 25 по 28 февраля, - сообщили ТАСС в пресс-службе в Роструда.
Календарь праздничных дней в РоссииФото: Комсомольская правда
Следующие длинные выходные россиян ждут в марте в связи с празднованием Международного женского дня. Они выпадут на 7-9 число первого весеннего месяца. А рабочая неделя после будет сокращенна до четырех дней - с 10 по 13 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU