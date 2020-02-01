На Украине потенциальную участницу "Евровидения" раскритиковали за русский язык

1 Февр. 2020 2020-02-01T03:11:53+03:00

Девушку затравили из-за того, что она представила песню не на национальном языке

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На Украине певица Екатерина Гуменюк, более известная под псевдонимом Ассоль, подверглась критике из-за того, что рассказала о песне, которую подготовила для отбора на "Евровидение" на русском языке. На артистку в социальных сетях обрушился шквал критики.

Местный телеканал СТБ, опубликовал на своей странице видео, где певица рассказывает о композиции Save it. 25-летняя артистка делает это не на украинском языке, а на русском, что разозлило ее соотечественников. Пользователи сети называли нежелание или неумение говорить на мове позором. Нашлись и те, кто заподозрил певицу в "покупке места" в нацотборе.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что Мисс Украины начали травить в социальных сетях из-за того, что она не захотела говорить на национальном языке. Ее интервью, сделанное на «языке агрессора» быстро убрали из эфира.

ИСТОЧНИК KP.RU