Ученые показали, как размножается коронавирус

1 Февр. 2020 2020-02-01T03:54:50+03:00

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Ученные из университета Гонконга выложили в сеть первые снимки, на которых запечатлен момент размножения нового коронавируса. Эксперты уверяют, клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV способна производить тысячи носителей новых вирусных частиц.

Один из исследователей вируса заявил, что гонконгский университет готов предоставить данные ученным, у которых нет доступа к штаммам.

Ранее сайт kp.ru писал, что коронавирус добрался до России. Случаи заражения зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области. Оба пациента приехали в нашу страну из Китая в конце января. Их состояние стабильное.

По распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина, были закрыты российские границы с Китаем на Дальнем Востоке. По последним данным, в Китае от болезни скончались больше 200 человек, число зараженных превысило 10 тысяч.

bloombergbusiness Как размножается коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU