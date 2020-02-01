Ученые показали, как размножается коронавирус
Ученные из университета Гонконга выложили в сеть первые снимки, на которых запечатлен момент размножения нового коронавируса. Эксперты уверяют, клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV способна производить тысячи носителей новых вирусных частиц.
Один из исследователей вируса заявил, что гонконгский университет готов предоставить данные ученным, у которых нет доступа к штаммам.
Ранее сайт kp.ru писал, что коронавирус добрался до России. Случаи заражения зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области. Оба пациента приехали в нашу страну из Китая в конце января. Их состояние стабильное.
По распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина, были закрыты российские границы с Китаем на Дальнем Востоке. По последним данным, в Китае от болезни скончались больше 200 человек, число зараженных превысило 10 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU
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