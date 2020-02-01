В Японии разбился полицейский вертолет, перевозивший органы для трансплантации

1 Февр. 2020 2020-02-01T04:35:46+03:00

По предварительным данным, на борту воздушного судна могли находиться семь человек

Изменить размер текста: A A

В Японии в городе Корияма в префектуре Фукусима потерпел крушение полицейский вертолет. По предварительным данным, один человек получил серьезные травмы.

Как пишет японское общественное телевидение, на борту находились семь человек: пять полицейских и два медика. На воздушном судне перевозили перевозили органы для трансплантации. По данным пожарной охраны, вертолет направлялся из района Айзу в аэропорт Фукусимы.

Известно, что все семь человек, включая пострадавшего, находятся в сознании. Дополнительно об состоянии не сообщается. Местные СМИ, уточняют, что вертолет упал в рисовом поле. На месте работают сотрудники полиции, а также пожарная служба.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства крушения. По данным синоптиков, на момент случившегося в районе падения вертолета был сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU