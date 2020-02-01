В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

1 Февр. 2020 2020-02-01T05:22:19+03:00

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В Москве с 1 февраля подорожал проезд в общественном транспорте. Цена билета на одну поездку в метро выросла на два рубля, с 38 до 40 рублей. Билет "Единый" на одну поездку теперь стоит 57 рублей вместо 55.

- Стоимость проезда в общественном транспорте повышается с 1 февраля 2020 году. В среднем по году повышение составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции 3,7%", - приводит слова из материалов к заседанию президиума столичного правительства РИА Новости.

А вот популярные безлимитные проездные на все виды транспорта не подорожали. Они как и раньше стоят "1 сутки" – 230 рублей; "3 суток" – 438 рублей; "30 дней" – 2 170 рублей; "90 дней" – 5 430 рублей; "365 дней" – 19 500 рублей.

Также в цене поднялся разовый билет по тарифу "90 минут". Теперь он стоит 62 рубля, раньше - 59. А если оплачивать картой, то 44 рубля. Поездка в одну сторону на МЦК, МЦД в зоне "Пригород" и в наземном транспорте по карте "Тройка" стоит 47 рублей вместо 45 рублей, при оплате банковской картой – 51 рубль вместо 49 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU