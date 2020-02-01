В Китае от нового коронавируса скончались 259 человек

1 Февр. 2020 2020-02-01T05:55:19+03:00

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В Китае выросло число погибших из-за нового коронавируса. По последним данным, скончались уже 259 человек, заразились больше 11 тысяч.

- Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций информацию об 11 тысячах 791 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1 тысяча 795 человек находятся в тяжелом состоянии, 259 умерли, 243 человека выписаны из больниц, - сообщает ведомство.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что коронавирус добрался до России. В нашей стране зарегистрировали два случая заражения. Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что в его стране сделан прогресс в борьбе с болезнью - спасено более 130 человек, которые излечились от вируса. Власти страны приняли решение вернуть из-за границы жителей провинции Хубэй, а особенно - людей из города Ухань.

ИСТОЧНИК KP.RU