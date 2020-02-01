2020-02-01T07:35:42+03:00
В мире

В Латвии возбудили дело на распространителя ложной информации о коронавирусе

Мужчина опубликовал в фейсбуке пост о том, что в больнице Страдиня находится человек с «китайской пневмонией»
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Латвии нет ни одного подтвержденного диагноза коронавирус нового типаВ Латвии нет ни одного подтвержденного диагноза коронавирус нового типаФото: Артем КИЛЬКИН
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На распространителя фейковых сообщений в соцсетях в Латвии возбудили уголовное дело. Как сообщает портал LSM, в полицию обратились представители министерства здравоохранения. Им стали поступать вопросы от граждан, которые пытались выяснить, действительно ли в страну уже «завезли» коронавирус и почему в таком случае власти молчат.

Новость, которую в фейсбуке распространял мужчина под именем Ник Эндзиньш, оказалась ложной. Цель его публикаций – посеять панику. Официально в Латвии нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.

Мужчина задержан. Оказалось, в июне 2019 года ему уже предъявляли обвинение в распространении через социальные сети ложной информации.

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 259 человек. Заражены 11 791 человек.

В России 31 января лабораторные тесты подтвердили коронавирус у двух человек. Оба - граждане Китая. Их изолировали для лечения, а членов их семей и друзей, с которыми они контактировали, медики проверят на наличие опасного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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