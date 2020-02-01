В Латвии возбудили дело на распространителя ложной информации о коронавирусе
На распространителя фейковых сообщений в соцсетях в Латвии возбудили уголовное дело. Как сообщает портал LSM, в полицию обратились представители министерства здравоохранения. Им стали поступать вопросы от граждан, которые пытались выяснить, действительно ли в страну уже «завезли» коронавирус и почему в таком случае власти молчат.
Новость, которую в фейсбуке распространял мужчина под именем Ник Эндзиньш, оказалась ложной. Цель его публикаций – посеять панику. Официально в Латвии нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.
Мужчина задержан. Оказалось, в июне 2019 года ему уже предъявляли обвинение в распространении через социальные сети ложной информации.
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 259 человек. Заражены 11 791 человек.
В России 31 января лабораторные тесты подтвердили коронавирус у двух человек. Оба - граждане Китая. Их изолировали для лечения, а членов их семей и друзей, с которыми они контактировали, медики проверят на наличие опасного заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU