2020-02-01T08:19:14+03:00
Общество

Игорь Крутой назвал возможного участника Евровидения от России в 2020 году

Решений традиционно озвучивают в конце февраля
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Артист был уверен, что однажды поедет на ЕвровидениеАртист был уверен, что однажды поедет на ЕвровидениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Композитор Игорь Крутой назвал артиста, который в 2020 году может представить Россию на Евровидении. И хотя окончательного решения коллегии жюри еще нет, но по словам известного продюсера, «на 90 процентов» решено – едет Александр Панайотов.

- Первый канал принял решение по Панайотову,- уточнил Игорь крутой в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Музыкант делает уже не первую попытку попасть на Евровидение. В 2017 году он утверждал, что точно именно ему доверят представлять страну на песенном конкурсе. Однако, в тот год и последующие жюри отдавали предпочтение другим коллективам. Для Алесандра Панайотова, серебряного призера шоу "Голос", это будет первое Евровидение.

Пока решение комиссии по представителю России на конкурсе не озвучено, поклонники других артистов, да и сами музыканты, называют своих кандидатов. Так, звучали версии, что на Евровидение поедет Ольга Бузова, тажке это может быть Элджей или Сергей Шнуров.

В этом году конкурс пройдет под девизом "Откройся". В Венгрии отказались участвовать в конкурсе, назвав шоу "гомосексуальной флотилией".

Александр Панайотов: В этом году на «Евровидении» нашему участнику будет сложно.8-го марта артист собрал полный «Крокус» и рассказал о том, едет он на конкурс или нетЕлена ЛАПТЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер сыгравший Босска в «Звездных войнах» актер Алан Харрис
Игорь Крутой назвал возможного участника Евровидения от России в 2020 году
Началась эвакуация россиян из Китая
В Латвии возбудили дело на распространителя ложной информации о коронавирусе
Овечкин подвинул Мессье в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ
Итоговое голосование по импичменту Трампа перенесли на 5 февраля
В России изменились правила увольнения сотрудников
В Китае от нового коронавируса скончались 259 человек
В Москве подорожал проезд в общественном транспорте
В Японии разбился полицейский вертолет, перевозивший органы для трансплантации
Ученые показали, как размножается коронавирус
На Украине потенциальную участницу "Евровидения" раскритиковали за русский язык
Британия официально вышла из состава ЕС
Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале
США временно запретят въезд иностранцам, недавно посещавшим Китай
Экс-генпрокурор Украины заподозрил Джозефа Байдена в попытке отравить его
Захарова попросила замглаву МИД Польши перестать "шаромыжничать" на теме Второй мировой войны