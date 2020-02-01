Игорь Крутой назвал возможного участника Евровидения от России в 2020 году

1 Февр. 2020 2020-02-01T08:19:14+03:00

Артист был уверен, что однажды поедет на Евровидение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Композитор Игорь Крутой назвал артиста, который в 2020 году может представить Россию на Евровидении. И хотя окончательного решения коллегии жюри еще нет, но по словам известного продюсера, «на 90 процентов» решено – едет Александр Панайотов.

- Первый канал принял решение по Панайотову,- уточнил Игорь крутой в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Музыкант делает уже не первую попытку попасть на Евровидение. В 2017 году он утверждал, что точно именно ему доверят представлять страну на песенном конкурсе. Однако, в тот год и последующие жюри отдавали предпочтение другим коллективам. Для Алесандра Панайотова, серебряного призера шоу "Голос", это будет первое Евровидение.

Пока решение комиссии по представителю России на конкурсе не озвучено, поклонники других артистов, да и сами музыканты, называют своих кандидатов. Так, звучали версии, что на Евровидение поедет Ольга Бузова, тажке это может быть Элджей или Сергей Шнуров.

В этом году конкурс пройдет под девизом "Откройся". В Венгрии отказались участвовать в конкурсе, назвав шоу "гомосексуальной флотилией".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/600034" frameborder="0"></iframe> Александр Панайотов: В этом году на «Евровидении» нашему участнику будет сложно.8-го марта артист собрал полный «Крокус» и рассказал о том, едет он на конкурс или нетЕлена ЛАПТЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU