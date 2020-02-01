2020-02-01T10:27:12+03:00
Общество

"Регуляторная гильотина": с 1 февраля отменят больше ста устаревших законов

Большую часть законов и нормативных актов невозможно применять в современных российских реалиях
Юлия САЛЬНИКОВА
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Регуляторная гильотина должна ослабить давление на бизнесРегуляторная гильотина должна ослабить давление на бизнесФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Больше сотни устаревших законов, большая часть которых была принята еще в Советском Союзе, отменяют с 1 февраля 2020 года. Это те нормативные акты, следовать которым уже невозможно в современных реалиях. Кроме того, ряд устаревших законов мешали развитию бизнеса в стране. Инициатором проекта стал Владимир Путин. В 2019 году предыдущий премьер-министр Дмитрий Медедев, дал поручение составить перечень нормативно-правовых актов, которые с 2020 года будут признаны недействительными. Ревизия законов получила название «регуляторная гильотина».

В перечень устаревших законов попали 1259 документов. Самый старый из них принят еще в 1917 году, а самый «свежий» - в 2002. В список отмененных попал включая декрет от октября 1917 года о восьмичасовом рабочем дне, декрет Совета Народных Комиссаров «О революционном трибунале печати» от 1918 года.

«Регуляторная гильотина» поможет снизить административную нагрузку на предприятия и компании. Основная часть отмененных законов противоречат современным требованиям предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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