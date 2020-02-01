2020-02-01T10:43:31+03:00
В мире

В Таиланде коронавирусом заразился таксист, который вез зараженного человека в больницу

Это первый случай передачи вируса человеку, которые не совершал поездку в Китай
Юлия САЛЬНИКОВА
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На пешеходной улице в Пхукете сократилось число туристовНа пешеходной улице в Пхукете сократилось число туристовФото: REUTERS
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В Таиланде зафиксирован первый случай заражения коронавирусом человека, который не посещал Китай. Болезнь он подхватил у себя на Родине при контакте с заразившимся китайцем. Как сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Таиланда, в пятницу 31 января официально подтвержден случай передачи вируса от человека к человеку. Заразился водитель такси, который перевозил жителя Китая, уже прибывшего в страну с коронавирусом, в одну из больниц.

Таиланд оказался второй страной после Китая, где больше всего случаев заражения коронавирусом. Медики поставили такой диагноз 19 пациентам. В стане заявляют, что за те дни, что в стране объявили о подтвержденных случаях коронавируса, сильно снизился поток туристов.

По оценкам Министерства туризма Таиланда, сокращение поездок из одного Китая может привести к потере 1,52 миллиарда долларов.

Ранее тайские власти объявили, что начинают массовую проверку гидов и других представителей туристической отрасли, на наличие опасного заболевания.

В России коронавирус подтвержден у двух туристов из Китая. Власти страны приняли решение об эвакуации граждан из Уханя и других закрытых по причине вспышки заболевания городов Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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